Personeel Capriles krijgt vandaag salaris

WILLEMSTAD – Het personeel van de Capriles kliniek krijgt vandaag alsnog hun salaris. Het beslag van de belastingdienst op SVB-gelden is door de minister van Financiën opgeheven.

De kliniek heeft elke maand bijna 2 miljoen gulden nodig om salarissen uit te betalen. Gisteren gingen de werknemers uit protest de straat op. De maand oktober is veiliggesteld, maar de vraag is of dat ook voor de komende maanden het geval is. De schulden van GGz zijn al jaren oud, net als de vordering van de kliniek op het ministerie van Justitie.

