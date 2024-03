Peruaans Trainingsschip BAP UniÃ³n bezoekt CuraÃ§ao

Evenementen Peruaans Trainingsschip BAP Unión bezoekt Curaçao Redactie 2024-03-18 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Peruaanse marine trainingsschip, BAP Unión, brengt van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 april een officieel bezoek aan Curaçao. Op donderdag 4 april meert het schip aan bij de Mathey werf in Otrobanda. Dan is ook het publiek welkom aan boord.

Dit bezoek markeert bijna het einde van een wereldreis die in juni van het vorige jaar begon en in april afgerond wordt. Curaçao dient als de laatste halte voordat het schip koers zet naar het Panamakanaal, op weg naar zijn thuishaven in Callao, Perú.

De organisatie van dit evenement is in handen van de Curaçao Sail Foundation (CSF), die in samenwerking met de commandant van het schip, de laatste details van het bezoekprogramma afrondt.

Dit programma omvat onder andere dat de bemanning van de BAP Unión verschillende bezienswaardigheden op het eiland bezoekt, zoals de beklimming van de Christoffelberg, zwemmen in de prachtige baaien, genieten van de natuurlijke schoonheid van Curaçao en deelname aan winkelactiviteiten.