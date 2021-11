Pianorecital Randal Corsen bij Avila

2 Gedeeld

Na een heel lange periode geeft Randal Corsen op zondag 28 november weer een solo pianoconcert in La Belle Alliance van Avila Beach hotel. Hij zal zowel composities van zijn betovergrootvader Joseph Sickman Corsen, als eigen composities en improvisaties op lokale klassiekers ten gehore brengen. De avond wordt opgeluisterd met Curaçaose klassieke muziek tot jazz en populair.

Ondanks de covid-19 pandemie, waarin al sinds meer dan een jaar vele beperkingen gelden voor iedereen in de muziekwereld, heeft Corsen in de voorbije periode niet stilgezeten. Zo componeerde hij filmmuziek voor de documentaire ‘The Photograph’, die onlangs tijdens DOC NYC zijn première beleefde in New York.

Hij bracht samen met Dibo D het digi-album ‘Müzik Sin Barera’ uit. Hij was in Nederland als artistiek leider betrokken bij de studio opname van de opera ‘Katibu di Shon’, die hij jaren geleden componeerde voor Tania Kross.

Hij trad op in Nederland met zijn kwartet Symbiosis. En een week geleden gaf hij nog solorecitals in Chicago tijdens het ‘Chopin in the City’ festival. Tijdens die recitals in Chicago, waar ook de documentaire ‘Chopin. Caribbean Key’ – waarin Corsen zelf te zien is – werd vertoond, speelde Corsen eveneens composities van zijn betovergrootvader.

Die heeft hij in 2004 opgenomen en in samenwerking met SEL Maduro Muziekstichting uitgebracht op de cd ‘Corsen plays Corsen’. Daarnaast speelde hij er zijn eigen composities en jazzy interpretaties van Curaçaose klassiekers. Terug uit Chicago heeft hij besloten dit programma ook aan te bieden aan de lokale muziekliefhebbers.

Corsen speelt op zondag 28 november op de prachtige Bösendorfer piano van het Avila Beach Hotel. Aanvang van het concert is om 19:00 uur.