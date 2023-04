Piet Wortel negentig dagen langer in voorarrest

ROTTERDAM – Piet Wortel blijft negentig dagen langer in voorarrest. De rechtbank in Rotterdam heeft besloten zijn voorarrest te verlengen. Wortel zou donderdag 30 maart op vrije voeten komen, maar werd voor zijn vrijlating aangehouden voor witwassen.

Hij wordt er onder meer van verdacht vanuit de cel uitgaven te hebben gedaan zonder dat daar een legaal inkomen tegenover stond, aldus het OM. Het witwasonderzoek is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie had de vrees dat de verdachte naar het buitenland zou vertrekken en vroeg de rechtbank het voorarrest te verlengen.

Wortel werd in oktober vorig jaar aangehouden in zijn woning in Almere. Hij zou volgens het OM achter de moord op profvoetballer Kelvin Maynard (32) in 2019 zitten.

Wortel wordt ook verdacht van de moord op de 23-jarige Genciël Feller. Die werd op 2 september 2019 vermoord op de Caracasbaaiweg in Curaçao nadat hij een maand eerder in Almere ternauwernood een aanslag op zijn leven had overleefd.