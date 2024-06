Politiek Pisas: Curaçao heeft een prostitutiecentrum nodig Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas vindt dat er een prostitutiecentrum moet komen op Curaçao, mogelijk op de oude locatie van Campo Alegre of ergens anders. Dat zei hij tijdens het parlementaire vragenuurtje. De overheid werkt aan een prostitutiebeleid, omdat dit momenteel ontbreekt.

“Als politieagent heb ik veel ervaring opgedaan. Ik ben nooit voor mijn plezier naar Campo Alegre gegaan, maar er is een grote behoefte aan een dergelijk centrum”, aldus Pisas.

Tijdens het vragenuur over de aankoop van Campo Alegre, zei Pisas dat hij veel verzoeken krijgt om Campo Alegre opnieuw te openen.

Onafhankelijk parlementslid Zita Jesus-Leito benadrukte dat de regering negen maanden geleden Campo Alegre kocht en dat het nu pas bekend is dat accountantskantoor SOAB een haalbaarheidsonderzoek doet naar wat er met het terrein moet gebeuren. Volgens haar had dit al bij de aankoop duidelijk moeten zijn.

“Het paard wordt achter de wagen gespannen. Het is onacceptabel dat de regering deze stappen onderneemt en de premier de bevoegdheid geeft om een bod te doen in een weekend,” zei Jesus-Leito.

Beleid

Jesus-Leito vroeg ook hoe de regering Campo Alegre kon kopen met de intentie om er een prostitutiecentrum van te maken, terwijl er nog geen beleid of duidelijk plan is. Ze wees erop dat er elders op Curaçao illegale prostitutiecentra zijn geopend en vroeg of de premier hiervan op de hoogte is.

“We hadden een gedoogbeleid met controle. Nu is de situatie uit de hand gelopen. Kan de premier uitleggen wat hij gaat doen om dit te reguleren?” vroeg ze.

Pisas erkende dat de intentie bij de aankoop van Campo Alegre was om het te exploiteren als prostitutiecentrum. Hij verwacht binnen drie maanden een antwoord van SOAB over het onderzoek, waarna er een beslissing wordt genomen over de toekomst van het terrein.