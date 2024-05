Overheid Pisas en Jandino pakken waterbeheer aan na schade in natuurpark Hòfi Mango Redactie 07-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft afgelopen maandag samen met Jandino Asporaat overleg gepleegd over de ernstige schade in het Hòfi Mango natuurpark door overmatige regenval. Deze schade omvat niet alleen de natuur maar ook de infrastructuur zoals het restaurant en andere faciliteiten op het terrein. Asporaat, eigenaar van het park, presenteerde een plan om het waterbeheer op het eiland te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat de ministeries van Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) samen met experts van Asporaat’s organisatie het huidige waterbeheersysteem zullen evalueren. Dit met het doel om een concreet en duurzaam plan te ontwikkelen ter verbetering van de situatie.

Op dinsdagochtend volgde een bezoek aan het park waarbij vertegenwoordigers van de genoemde organisaties de schade hebben opgenomen en verdere stappen hebben besproken. Beide partijen, zowel Pisas als Asporaat, toonden zich tevreden met de resultaten van deze eerste cruciale bijeenkomst.

Asporaat had via sociale media zijn frustratie geuit over de verwoesting van zijn park, die volgens hem het gevolg was van inadequaat waterbeheer op het eiland. De hevige regenval op zaterdag 4 mei had geleid tot overstromingen en modderstromen, vooral in het westelijk deel van Curaçao, en heeft ook andere delen van het eiland niet gespaard. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.