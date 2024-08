Overheid Pisas grijpt in, in conflict tussen RdK en Global Oil Redactie 02-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas heeft Global Oil gevraagd om haar aangekondigde acties uit te stellen tot begin september om daarmee elk gevaar voor de normale stroomproductie op het eiland te voorkomen. Dat staat in een persverklaring van het ministerie van Algemene Zaken.

Details over wat Global Oil van plan was en waarom de zaak tussen RdK escaleerde worden niet gegeven. Het Amerikaanse bedrijf huurt installaties, waaronder gasturbines die stroom produceren voor de asfaltproductie op het Isla-terrein.

Mogelijk is er een geschil over de prijs per kilowattuur voor de stroom die de installaties nu terugleveren aan Aqualectra. De stroomdistributeur heeft die capaciteit nodig in de totale productiemix om Curaçao van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien.

Volgens het persbericht heeft premier Pisas de Regulatory Authority Curaçao (RAC) gevraagd de huidige situatie te onderzoeken en binnen een maand aanbevelingen te doen. Ondertussen werd het verzoek aan Global Oil om alle acties tot begin september uit te stellen, geaccepteerd, waardoor de overheid voldoende tijd gekocht heeft om naar een oplossing te zoeken.

