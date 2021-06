Pisas I nam talloze ambtenaren aan zonder de regels te volgen

WILLEMSTAD – Gilmar ‘Pik’ Pisas nam in zijn eerste regeerperiode in 2017 64 ambtenaren aan zonder daarbij de regels te volgen. Veertig andere ambtenaren werden onrechtmatig bevorderd of kregen een extra bonus. Dat staat in een rapport dat is uitgevoerd in opdracht van minister Armin Konket van Bestuur en Planning.

Het ministerie van Justitie en Algemene zaken spanden de kroon met de meeste illegale benoemingen en bevorderingen. Beide ministeries werden geleid door beoogd premier Pisas, die ook nu weer het ministerie van Algemene Zaken en Justitie gaat leiden.

