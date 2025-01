Verkiezingen 2025 Pisas: MFK sluit samenwerking met PAR uit Dick Drayer 24-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gilmar ‘Pik’ Pisas, leider van de politieke partij Movementu Futuro Kòrsou (MFK), heeft verklaard dat MFK niet gaat samenwerken met de partij PAR. Tijdens de indiening van de kandidatenlijst bij de Kiesraad, gisteren, benadrukte Pisas dat er nog veel onafgeronde zaken zijn die MFK wil aanpakken voor het volk van Curaçao, zoals de heropening van de Isla-raffinaderij en het verbeteren van de overheidsfinanciën.

Pisas legde uit dat de MFK zich blijft inzetten voor de beloftes die aan de bevolking zijn gedaan, ondanks dat niet alle doelen zijn behaald in de afgelopen regeerperiode. Hij gaf aan dat de partij gelooft dat zij bij de verkiezingen op 21 maart een absolute meerderheid zal behalen met minstens elf zetels.

Raffinaderij

Een van de belangrijkste punten op de agenda van MFK is de heropening van de raffinaderij. Pisas gaf aan dat twee bedrijven, Oryx en Global, interesse hebben getoond om de raffinaderij te exploiteren. Hoewel er al afspraken zijn gemaakt, vertragen onderhandelingen over milieuwetgeving het proces. Volgens Pisas is duidelijk dat geen enkel bedrijf bereid is te investeren zonder garanties over milieunormen. Oryx heeft echter al werkgelegenheid gecreëerd, wat volgens hem een positief signaal is.

Naast de raffinaderij benadrukte Pisas dat er nog andere unfinished business is, zoals het herstellen van de overheidsfinanciën. Hij stelde dat Curaçao decennialang geen gezonde financiële situatie heeft gekend, maar dat er inmiddels stappen in de juiste richting zijn gezet.