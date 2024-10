Infrastructuur Pisas: Werkgroep moet voorstellen maken om stranden aan te pakken Dick Drayer 15-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas van Curaçao dringt aan op een verandering van denkwijze voor de ontwikkeling van de gebieden Lagun en Jeremi. Tijdens een publiek forum, gisteren, georganiseerd door de regering, stelde Pisas voor om een werkgroep op te richten die de zorgen van de lokale gemeenschap en belangengroepen in deze regio’s moet aanpakken. Volgens de premier moeten bewoners, experts en organisaties samenwerken om oplossingen te vinden die voor iedereen acceptabel zijn.

De bewoners van Lagun en Jeremi maken zich al langer zorgen over geplande ontwikkelingsprojecten in hun gebied. Volgens de premier zijn er ontwerpen voor stranden in de regio gemaakt door jonge architecten, die volgens hem een nieuwe, moderne visie op ontwikkeling hebben. Hij benadrukt dat de oudere generaties open moeten staan voor deze veranderingen en zich moeten realiseren dat de wereld niet stilstaat. “Als leider wil ik achter deze visie blijven staan, zodat ik trots kan zijn op de vooruitgang die ik heb geboekt voor Curaçao,” zegt Pisas.

Tijdens het forum kwamen meerdere punten van zorg naar voren. Zo is er kritiek dat de bewoners niet goed zijn betrokken bij de plannen voor de ontwikkeling van Lagun en Jeremi. Pisas erkent dit probleem en zegt dat hij nu actief in gesprek gaat met de lokale bevolking. Hij neemt daarbij ook suggesties van parlementariër Steven Croes ter harte, die pleit voor het betrekken van alle betrokken partijen om misstanden te voorkomen.

De premier stelt dat er snel gehandeld moet worden, omdat er gereserveerde fondsen beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van de stranden. Als deze niet op tijd worden gebruikt, kunnen ze vervallen en voor andere doeleinden worden ingezet. Om dit te voorkomen wil Pisas dat de werkgroep binnen enkele weken met een concrete oplossing komt.

Landsverordening

Ondertussen waarschuwt jurist Jeff Sybesma dat bouwwerkzaamheden op de openbare stranden van Curaçao, zoals in Lagun, mogelijk in strijd zijn met de wet. Volgens Sybesma zijn stranden juridisch eigendom van het Land Curaçao en mogen ze alleen met bijzondere toestemming worden verkocht of gebruikt door derden.

Hij benadrukt dat elke constructie die de openbare strandruimte verkleint, zonder de juiste wettelijke basis, illegaal kan zijn. Sybesma doelt hiermee op het feit dat deze zaken per Landsverordening moeten worden geregeld. “De Staten gaan over de stranden der zee, niet de regering”, zegt Sybesma.

De voorgestelde werkgroep moet bestaan uit vertegenwoordigers van de regering, bewoners, de natuurorganisatie Carmabi, het overheidsorgaan Domeinbeheer, het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en de architecten die aan de ontwerpen van de projecten werken.

