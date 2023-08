Pitbulls vallen aan, voetganger zwaargewond

WILLEMSTAD – Een 56-jarige vrouw is gisteren aangevallen door drie drie Pitbull-honden. Het incident vond plaats in Kaya Pronoia in Jongbloed tijdens de ochtenduren terwijl het slachtoffer lopend onderweg was naar haar werk.

De honden vielen haar aan, brachten haar ten val en beten hsaar overal op haar lichaam. Ze had ernstige verwondingen aan haar handen, voeten, lichaam en gezicht. Toen de ambulance arriveerde, schreeuwde de vrouw het uit van de pijn.

Uit het onderzoek van de politie ter plaatse bleek dat het slachtoffer op de weg liep in de genoemde straat toen de honden plotseling uit een onafgesloten schuur renden en haar aanvielen.

De vrouw werd met een ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC vervoerd voor medische behandeling. Zij is inmiddels geopereerd.

De eigenaar van de honden liep ook bijtwonden op. De drie pitbulls zijn inmiddels afgemaakt.

Geen richtlijnen

Ochtendkrant Èxtra sprak met Stanley Ignacio. De speciale opsprongsambtenaar belast met dierenzaken zei niet eerder iemand zo ernstig gebeten gezien door honden.

Ignacio erkent dat het voorkomen van dit soort bijtincidenten moeilijk is. Als er klachten worden ingediend kan de politie vaak niet ingrijpen vanwege het gebrek aan officiële richtlijnen van het Openbaar Ministerie over de nieuwe wet voor dierenbescherming.

“Onze wetten zeggen dat gevaarlijke honden zoals in dit geval pitbulls, gesteriliseerd moeten worden als het vrouwtjes zijn en gecastreerd als het mannetjes zijn. Daarnaast moeten deze honden een microchip krijgen om te worden geregistreerd.”

Er was volgens Ignacio een overgangsperiode voor de eigenaren van deze honden om actie te ondernemen, en daarna zou elke hond worden weggenomen als de eigenaren niet aan de wet voldeden.

“In de eerste vier maanden werden er acties ondernomen en daarna verdween de wet in de doofpot. En nu zien we overal op het nieuws, op Facebook en in advertenties dat pitbull-honden worden verkocht, terwijl dit verboden is voor deze honden om zich voort te planten. Het doel van de wet was dat er na een jaar geen pitbulls meer op Curaçao zijn”, aldus Ignacio.