Plannen om Klein Curaçao te ontwikkelen

WILLEMSTAD – Er zijn serieuze en grootschalige plannen om het Klein Curaçao te ontwikkelen. Deze plannen worden, als alles goed verloopt, gefinancierd door de Europese Unie. Dit werd duidelijk tijdens een presentatie van Ciaretta Profas, medewerker voor natuur- en milieubeheer bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, tijdens een persconferentie afgelopen week.

Klein Curaçao, gelegen op ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van Curaçao, wordt gezien als een onbewoonde parel van grote historische waarde en natuurlijke schoonheid. Bekend is de vuurtoren, een monument en attractie waar velen graag foto’s maken. Ook is het heldere zeewater een grote trekpleister. Klein Curaçao werd in 2018 erkend als een Ramsar-site, een wetland van internationaal belang.

Rekening houdend met deze factoren heeft de regering van Curaçao een beroep gedaan op het fonds van de Europese Unie om een project te starten. Dit project is gericht op het ontwikkelen van strategieën om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en tegelijkertijd het duurzaam gebruik van dit gebied door zowel bezoekers als bewoners van Curaçao mogelijk te maken.

Volgens Profas maakt dit ook de noodzakelijke dagelijkse beheersactiviteiten mogelijk. Het project focust op vijf paden, waarbij communicatie het belangrijkste is. Er wordt een communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd, informatiesessies worden georganiseerd voor belanghebbenden, opruimactiviteiten en observaties op locatie worden uitgevoerd, en er zal een uitgebreide online aanwezigheid en impactvolle verhalen worden gedeeld.

Verder wordt er een duurzaam ontwikkelingsplan voor Klein Curaçao opgesteld en geïmplementeerd, en er wordt een observatie- en onderzoeksprogramma opgezet. Tot slot, waar velen volgens Profas lang op hebben gewacht, komt er een plan voor de restauratie van de vuurtoren. Het gehele traject duurt naar verwachting veertien maanden.