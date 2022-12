Platform Slavernij en Erfenis Curaçao: kerstboodschap koning is begin van heling en herstel

WILLEMSTAD – Gilbert ‘Gibi’ Bacilio van Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij op Curaçao is blij dat koning Willem-Alexander in zijn kerstboodschap “het historische feit onderstreept dat de Nederlandse staat eindelijk officieel erkend heeft dat zijn bestuurlijke voorgangers een misdaad hebben gepleegd tegen de menselijkheid”.

Bacilio is ook blij dat koning Willem-Alexander aangeef dat de excuses geen eindpunt zijn, maar het begin van een nieuw tijdperk. Een nieuwe etappe waarin wij elkaar – nu wel – de helpende hand gaan bieden. Het begin van daadwerkelijke heling en herstel.

Volgens Bacilio erkent de koning hiermee dat er de laatste decennia te weinig naar elkaar geluisterd is. “Er is te weinig ruimte aan elkaar gegeven, er is nog te veel wantrouwen”, stelt Bacilio.

“In zijn toespraak heeft koning Willem-Alexander het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar gevlochten. Hierdoor stelt hij uitdrukkelijk dat er geen excuses kunnen zijn zonder erkenning, heling en herstel. Herstel van met name alle hedendaagse vormen van onrecht. Dit geeft de burger moed.”