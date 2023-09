Platform voor jongeren om stem te laten horen in het Parlement

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, SOAW, heeft platform opgericht waarop jongeren ‘hun stem kunnen laten horen’ in het parlement. Daarmee wil het ministerie de betrokkenheid van jongeren in de politiek vergroten. In overeenstemming met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, hebben alle kinderen het recht om hun mening te uiten.

De aankondiging van dit initiatief kwam op het Youth Forum 2023, georganiseerd door het Ministerie van SOAW in Sambil. Onder het motto “Laten we beter voor elkaar zorgen” deelden diverse jongeren hun gedachten en gevoelens met zeven parlementsleden en minister Rutmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia.

Gedurende een periode van twee weken waren negentien jongeren getraind in debat- en argumentatietechnieken. Gezamenlijk selecteerden ze onderwerpen die hen het meest raakten, met de geestelijke gezondheid van jongeren als vertrekpunt. Onderwerpen als aandachtstekort, armoede, taboes, ouder-kindrelaties en sociale media werden gekozen voor bespreking tijdens het forum.

Het doel van dit initiatief was om de deelname van jongeren aan het wetgevingsproces te bevorderen, aangezien zij vaak over het hoofd worden gezien. Verschillende parlementariërs voerden gesprekken met de jongeren om initiatieven te ontwikkelen die rekening houden met de wensen en behoeften van jongeren.

Het forum streefde ook naar ‘jongerenparticipatie’, waarbij jongeren projecten kunnen organiseren die in hun belang en welzijn zijn. Na het behandelen van de vijf onderwerpen, werden de jongeren verdeeld in groepen om dieper in te gaan op de besproken kwesties en strategieën te plannen.

De volgende stap omvat het samenstellen van een document waarin de besproken onderwerpen worden samengevat, dat aan het Parlement van Curaçao zal worden overhandigd. Op basis van dit document zullen de jongeren vervolgstappen ondernemen om mogelijk wetsinitiatieven te ontwikkelen op basis van de behandelde onderwerpen.