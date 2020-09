Plaza Hotel Curaçao verkocht voor 6,4 miljoen

Het Plaza Hotel is vanochtend op de veiling voor 6,4 miljoen gulden verkocht. De koper is onbekend, maar komt volgens de Èxtra uit het buitenland.

Twee eerdere pogingen om het hotel te veilen mislukten vanwege problemen met bankgaranties. Die zou voor deze koop inmiddels afgegeven zijn.

Het Plaza hotel kwam in 2014 in de problemen en sloot uiteindelijk in 2018 zijn deuren door onder andere hoge schulden bij nutsbedrijf Aqualectra. Het hotel in Punda was een maand later geveild, maar de koop ging toch niet door. Ongeveer 60 mensen verloren hun baan.