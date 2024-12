Luchtvaart & Reizen Pleidooi voor betere luchtverbindingen in Caribisch deel Koninkrijk Dick Drayer 05-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een recente luchtvaartconferentie, georganiseerd door de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bracht een urgente kwestie opnieuw onder de aandacht: de bereikbaarheid en betaalbaarheid van luchtvervoer tussen de eilanden. Volgens deelnemers, waaronder Hans de Jong, is toegankelijkheid essentieel voor de bewoners van deze regio’s, waar alternatieven zoals ferryvervoer vaak ontbreken of beperkt zijn.

Hans de Jong is een ervaren professional in de luchtvaartsector met een achtergrond in transporteconomie. Hij heeft diverse leidinggevende functies bekleed, waaronder die van directeur-generaal bij de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CCAA) van 2017 tot 2020. Daarnaast was hij lid van de raad van commissarissen bij Winair, de nationale luchtvaartmaatschappij van Sint-Maarten.

De luchtvaart is volgens De Jong van levensbelang voor sociaal-economische contacten, ziekenhuisbezoeken en familiebezoeken tussen de eilanden. Daarnaast zijn luchthavens in Curaçao, Aruba en Sint-Maarten belangrijke knooppunten naar de rest van de wereld. Toch staan deze verbindingen onder druk door oplopende heffingen en belastingen, zoals de recent ingevoerde toeristenbelasting op Bonaire van 75 dollar.

“Het is tijd voor een herbezinning,” stelt de Jong. Hij pleit voor lagere heffingen en een volledige implementatie van de luchtvaartovereenkomst uit 2011, die bedoeld is om luchtverbindingen binnen het Koninkrijk te liberaliseren. Daarnaast noemt hij openbare dienstverlening een mogelijke oplossing, vooral als commerciële initiatieven tekortschieten.

Initiatieven en uitdagingen

Recente initiatieven, zoals goedkopere verbindingen tussen Sint-Maarten, Saba en Statia door Winair, worden toegejuicht, maar zijn volgens de Jong “slechts een druppel op de gloeiende plaat.” Daarentegen maken nieuwe belastingen en kostenverhogingen door luchtvaartorganisaties de situatie juist moeilijker.

Met de huidige politieke situatie in Nederland, waar ministeries geleid worden door de PVV, verwacht De Jong geen grote stappen richting structurele oplossingen. Toch blijft hij optimistisch over de bereidheid binnen de regio om samen te werken aan betere luchtvaartverbindingen.

