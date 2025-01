Infrastructuur Plenchi Brievengat krijgt nieuw asfalt Redactie 18-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De wegen bij het verkeersplein van Brievengat, waar de Jongbloedweg, de Andrés Belloweg en andere belangrijke routes samenkomen, hebben een complete transformatie ondergaan.

4 november begon het groot onderhoud aan het verkeersplein. De werkzaamheden, uitgevoerd door aannemer MNO-Vervat, omvatten het asfalteren van wegen in slechte staat. Daarnaast werden onderhoudswerken uitgevoerd op de Casandraweg en Ledaweg. Gedurende de werkzaamheden bleven bewoners en bedrijven in de omgeving toegankelijk, terwijl ander verkeer werd omgeleid via alternatieve routes.

Voorheen stond het verkeersplein bekend om de slechte staat van het wegdek, wat door minister Cooper op Facebook werd omschreven als een “roller coaster”. Inmiddels is het plein volledig geasfalteerd en biedt het een veilige en comfortabele rijervaring voor automobilisten.

Foto’s van vóór en na de renovatie staan in de Èxtra en tonen het indrukwekkende verschil: van beschadigd wegdek naar een strak geasfalteerde en moderne verkeersverbinding.