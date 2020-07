Plunderaar was zoon van politieman wiens auto in vlammen opging

79 Gedeeld

Willemstad – Een van de plunderaars die gisteren terechtstond voor de rellen op 24 juni blijkt de zoon te zijn van een politieman. En toevallig ook nog de politieman wiens auto in vlammen opging die dag.

De politieman schaamt zich zo voor het gedrag van zijn zoon, dat hij ziek is en op dit moment niet werkt. De jongen zegt dat hij niet van plan was om te rellen, maar beïnvloed werd door de mensen om hem heen. Hij moet twee maanden de gevangenis in, waarvan 29 dagen voorwaardelijk met een proefperiode van twee jaar.

