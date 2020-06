Podcast Campo Alegre Deel 3 – Sekswerkers in Willemstad

13 Gedeeld

PODCAST – Campo Alegre is dicht. Het openluchtbordeel op Curaçao is failliet, de buitenlandse vrouwen naar huis. Sekswerkers zijn er nog wel, maar dan te vinden in de vele snèks op het eiland. De lokale kroegjes.

Ook hier buitenlandse vrouwen, vooral uit Venezuela. Illegaal en zeker na Covid weinig kans op werk, behalve sekswerk.

Gesprek met Marisela Fleming, van Famia Plania. De stichting die sekswerkers medisch bijstaat en bescherming biedt. Ik praat met haar over sekswerkers in town in het Covid-tijdperk zonder Campo Alegre.