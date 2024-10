Algemeen Podcast ‘Wiels de Moordzaak’ genomineerd voor Dutch Podcast Awards 2024 Dick Drayer 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

AMSTERDAM – De podcast ‘Wiels de Moordzaak’, gemaakt en gepresenteerd door Natasja Gibbs, is genomineerd voor de prestigieuze Dutch Podcast Awards 2024. In deze serie onderzoekt Gibbs de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels, die in 2013 op klaarlichte dag werd doodgeschoten op het strand bij Marie Pampoen. Ondanks de veroordeling van drie mannen – de schutter, de moordmakelaar en een voormalig minister – blijft de zaak volgens velen onopgelost, en dat is precies wat Gibbs in haar podcast probeert te ontrafelen.

De Dutch Podcast Awards, georganiseerd door BNR Nieuwsradio, zijn sinds 2018 de toonaangevende erkenning voor podcastmakers in Nederland. De prijzen worden toegekend door een onafhankelijke vakjury die podcasts beoordeelt op concept, uitvoering en algehele kwaliteit. De genomineerden, waaronder ‘Wiels de Moordzaak’, dingen mee naar juryprijzen in verschillende categorieën, en daarnaast is er ook een publieksprijs waarvoor luisteraars hun stem kunnen uitbrengen.

De moord op Wiels blijft een beladen onderwerp. In haar podcast spreekt Gibbs met nabestaanden en betrokkenen om meer licht te werpen op de zaak. De nominatie van deze podcast benadrukt de blijvende impact van het onderzoek en de relevantie van de kwestie voor zowel Curaçao als de bredere Nederlandse podcastgemeenschap.

De prijsuitreiking vindt plaats op 6 november in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waar de winnaars bekend worden gemaakt.

