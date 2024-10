Evenementen Poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de Ochtend’ komt naar Curaçao Dick Drayer 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 11 en 13 oktober presenteert de Bonairiaanse schrijver, dichter en performer Wilco Harbers zijn veelgeprezen poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de Ochtend’ op Curaçao. Deze voorstelling, gebaseerd op Harbers’ gelijknamige dichtbundel, is een intieme vertelling over zijn persoonlijke reis van rouw na het verlies van zijn geliefde in 2021. Met zijn woorden neemt hij het publiek mee van verdriet en angst naar troost, liefde en uiteindelijk geluk.

De voorstelling, die al eerder met succes te zien was op Bonaire en in Nederland, belooft ook op Curaçao een bijzondere en meeslepende ervaring te worden. Bezoekers krijgen een inkijk in de manier waarop Harbers zijn verlies verwerkt en hoe hij dit weet om te zetten in een inspirerende boodschap van hoop en liefde.

Op vrijdag 11 oktober vindt de voorstelling plaats in Teatro AULA Habaai, met aanvang om 19.30 uur. Op zondag 13 oktober wordt het stuk opgevoerd in Landhuis Bloemhof, waar het publiek om 17.00 uur welkom is. Na afloop van beide voorstellingen is er een Meet & Greet met Wilco Harbers en kunnen bezoekers een gesigneerd exemplaar van zijn dichtbundel aanschaffen.

