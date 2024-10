Evenementen Poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de Ochtend’ reist naar Curaçao Redactie 05-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Schrijver en dichter Wilco Harbers komt met zijn poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de Ochtend’ naar Curaçao. Op 11 en 13 oktober krijgt het publiek de kans om deze intieme en emotionele voorstelling bij te wonen, waarin Harbers zijn persoonlijke reis van rouw en verdriet naar liefde en troost deelt. De voorstelling is gebaseerd op zijn gelijknamige dichtbundel, die hij schreef na het verlies van zijn geliefde in 2021 en die in januari 2023 werd uitgebracht.

In ‘Dansen naar de Ochtend’ neemt Harbers zijn publiek mee op een intense en persoonlijke reis. De voorstelling, die eerder al op Bonaire en in Nederland met veel succes werd vertoond, heeft diepe indruk gemaakt op de aanwezigen. Door zijn woorden en performance weet Harbers zijn eigen pijn en zoektocht naar geluk om te zetten in een universeel verhaal waarin velen zich kunnen herkennen.

Op vrijdag 11 oktober is de voorstelling te zien in Teatro AULA Habaai, aanvang 19.30 uur. Twee dagen later, op zondag 13 oktober, vindt de voorstelling plaats in Landhuis Bloemhof, aanvang 17.00 uur. Na afloop van beide voorstellingen is er een meet & greet met Harbers, waarbij bezoekers de mogelijkheid hebben om een gesigneerd exemplaar van zijn dichtbundel aan te schaffen.

53