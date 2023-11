Poging tot zelfmoord door gedetineerde in afwachting van transport naar SDKK-gevangenis

WILLEMSTAD – Een gedetineerde heeft gisteren bij de rechtbank, in afwachting van zijn terugkeer naar de SDKK-gevangenis, een poging tot zelfmoord ondernomen. Dit gebeurde nadat hij was teruggekeerd van de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank.

Leden van de Landelijke Bijzondere Diensten, de LBD, die verantwoordelijk zijn voor openbare ordehandhaving in het gerechtsgebouw en het begeleiden van gedetineerden, hebben hun vakbondsleden van Straf en NAPB ingelicht over het incident.

Ze merkten op dat de gedetineerde, die wachtte op vervoer terug naar de gevangenis, zijn kleding begon te scheuren en lussen maakte met de intentie zichzelf te verwonden of erger.

Onvrede

De LBD-leden reageerden snel om erger te voorkomen. Dit incident wordt gezien als de druppel die de emmer deed overlopen, omdat er al langer onvrede heerst over de huidige werkwijze.

Men is van mening dat gedetineerden na afloop van hun rechtszaak direct teruggebracht moeten worden naar de SDKK-gevangenis, in plaats van lang te moeten wachten zoals nu vaak het geval is.

Gedetineerden moeten vaak wachten totdat de zaken van andere gedetineerden zijn afgehandeld voordat ze terug naar de gevangenis kunnen worden gebracht.

Dit leidt tot klachten van gedetineerden over honger, vermoeidheid en slaapgebrek door het lange wachten. Het probleem wordt verergerd door een tekort aan vervoersmiddelen voor gedetineerden.

LBD-leden pleiten al lang voor een speciaal transportmiddel bij het gerechtsgebouw om gedetineerden efficiënter te kunnen begeleiden.

Door het gebrek aan transport moeten ze wachten op vervoer vanuit Barber, wat aanzienlijk meer tijd in beslag neemt. Vakbondsleden kwamen gisteren samen bij het gerechtsgebouw om de situatie te evalueren en te zoeken naar een oplossing.