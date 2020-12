Willemstad – De polikliniek in het ziekenhuis is vandaag weer open. Het CMC is weer aangesloten op het net van Aqualectra.

De afgelopen week draaide het ziekenhuis op eigen generatoren en die moesten gisteren in onderhoud.

Uit voorzorg zijn de poliklinieken toen dichtgegaan en afspraken geannuleerd. Maar nu draait alles weer normaal.

