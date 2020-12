8 Gedeeld

Archieffoto – Èxtra

Willemstad – Had je vanmiddag een afspraak in het ziekenhuis, dan ging deze niet door. De poliklinieken zijn gesloten. Dat zegt woordvoerder Germain Gibbs tegen de Èxtra.

Reden is het onderhoud aan de generatoren. Die hebben de laatste 72 uur vol in productie gedraaid en moeten nu in onderhoud. Een aantal administratieve afdelingen gaat ook dicht.

