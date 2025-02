Algemeen Politici en bestuurders na verkiezingen direct terug de schoolbanken in Dick Drayer 05-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Na de verkiezingen van 21 maart kunnen politici en bestuurders, maar ook toezichthouders en aandeelhouders, direct terug de schoolbanken in om deel te nemen aan de masterclass Behavioral Governance in Leadership. Deze exclusieve training, op 3 en 4 april, richt zich op de uitdagingen die de nieuwe bestuursperiode met zich meebrengt. Deelnemers krijgen praktijkgerichte inzichten om transparanter, ethischer en strategischer te besturen.

Sinds 2010 heeft Curaçao gewerkt aan het verbeteren van governance, maar de weg naar structurele hervorming is hobbelig gebleken. Financiële kwesties zoals de problemen rond de Giro Bank, Ennia, SVB en RdK hebben aangetoond hoe belangrijk goed bestuur is. De masterclass introduceert governance 5.0, waarbij mensgerichtheid, technologie en duurzaamheid centraal staan.

In tegenstelling tot theoretische governance-programma’s biedt deze masterclass concrete handvatten om effectief leiding te geven in een politiek en digitaal veranderende omgeving. De training wordt geleid door ervaren professionals en governance-experts. De opleiding is ontworpen voor professionals die governance niet alleen als naleving van regels zien, maar als een strategisch instrument om hun organisatie en beleid naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens de masterclass komen onderwerpen aan bod zoals effectief toezicht in dynamische omstandigheden, zelfevaluatie van raden van commissarissen, inclusieve besluitvorming, reputatiemanagement en crisismanagement binnen ethisch leiderschap.

42