Politicus Curaçao vermoord bij sussen familieruzie

Op Curaçao is politicus Almier Godett vermoord. De nummer vier op de lijst van de politieke partij Trabou pa Kòrsou (TPK) is de neef van Anthony Godett, voormalig leider van de Frente Obrero i Liberashon 30 di Mei (FOL).

De schietpartij vond plaats in de wijk Juan Domingo. Volgens de Èxtra is de dodelijke schietpartij het gevolg van problemen in de familie. Godett zou een ruzie hebben willen sussen.

In de wijk Mahuma is een verdachte aangehouden die in verband wordt gebracht met de moord. Die aanhouding ging blijkbaar niet zonder slag of stoot, want ook daar lagen kogelhulzen op straat.

Het is het tweede incident bij TPK, de partij van Rennox Calmes. Eerder dit jaar werd partijlid Athly Maria, de nummer zestien op de lijst, aangehouden omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld.

Afsplitsing

Trabou pa Kòrsou (Werk voor Curaçao) is een van de vijftien partijen die deelneemt aan de statenverkiezingen op 19 maart. De partij had bij de voorverkiezing ruim 2200 steunstemmen vergaard.

Rennox Calmes splitste zich vorig jaar af van Partido Inovashon Nashonal (PIN), omdat hij het niet eens was met de koers van de partij van Suzy Römer. Hij nam zijn zetel mee en ging verder als onafhankelijk statenlid. Calmes wil afrekenen met oude traditionele politiek en aandacht geven aan economie en onderwijs.