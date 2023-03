Politicus Rolando Brison dag na aanhouding weer vrijgelaten

PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) op Sint-Maarten heeft bekendgemaakt dat Rolando Brison, een parlementslid dat vrijdag werd gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen en misbruik van zijn functie, een dag later weer vrijgelaten is. Brison is de fractieleider van de UP Party, een van de twee coalitiepartijen van Sint-Maarten.

Volgens het OM worden verdere arrestaties of huiszoekingen niet uitgesloten. Op de dag van de arrestatie werden er huiszoekingen uitgevoerd in de woning van Brison en op zijn werkplek in het parlementsgebouw op Sint-Maarten.

De zaak blijft in ontwikkeling en het is momenteel onduidelijk of er verdere stappen worden genomen tegen Brison of andere betrokkenen. Het OM heeft nog geen verdere details vrijgegeven over de zaak.