Politie en Justitie Politie arresteert autodieven bij StaRosa Dick Drayer 2024-04-06 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Gisterenmiddag heeft de politie na een achtervolging een auto met daarin enkele jongeren, verdacht van autodiefstal, weten te stoppen. De achtervolging eindigde in Sta Rosa, waar de verdachten zijn aangehouden.

De politie meldt dat in verband met een geval van autodiefstal die gisterochtend rond 8.00 uur plaatsvond in Kaya Kalabana, drie verdachten zijn gearresteerd.

Rond twintig over één ’s middags was het team, dat voertuigdiefstal onderzoekt, in achtervolging op de Kaminda George Willems, nadat zij opmerkten dat het betreffende voertuig met hoge snelheid voorbijreed, gevolgd door een andere, kleinere auto in de richting van Sta. Catharina.

Met hulp van andere eenheden begon een achtervolging op deze voertuigen, die beide het bosgebied van Sta Catharina inreden. Korte tijd later verliet de kleinere auto het bos en reed de Kaminda Hensley Meulens op richting Sta. Rosa.

Bij de rotonde in Sta. Rosa slaagden de politie-eenheden erin de kleine auto te stoppen en werden drie mannen gearresteerd: F.E.L. (21 jaar), R.F.J.S. (18 jaar) en J.F. (20 jaar), allen geboren op Curaçao.

De kleine auto werd in beslag genomen en het trio werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie die hun inhechtenisneming beval, in afwachting van verder onderzoek. In het bosgebied werd de andere auto, die samen met de kleine auto was gezien, en drie andere gestolen voertuigen gevonden, die ook in beslag zijn genomen.