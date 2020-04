Politie alert op valse kentekenplaten

20 Gedeeld

De politie is alert op het gebruik van valse kentekenplaten. Dat laten ze weten naar aanleiding van de invoering van Plachidi Dia. Vanaf vandaag mag je niet meer zomaar de weg op bij urgente, essentiële zaken. Dat mag alleen als je kentekenplaat begint met de letter die op die dag aan de beurt is, het is het zogenoemde ’Kenteken van de Dag’ principe.



Gisteren ging er een video viral waarop een man zijn oude kentekens te huur aanbood. De politie is duidelijk: Dat mag niet en er wordt op gecontroleerd. De politie doet verder onderzoek naar de maker van de video.