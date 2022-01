Politie Amsterdam houdt verdachte aan in onderzoek naar moord op Curaçaose Rosleny

22 Gedeeld

Peter R de Vries en nicht Shulesca de la Croes

De politie van Amsterdam heeft afgelopen woensdag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena. De Curaçaose werd in 2016 in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht.

De politie heeft de familie op de hoogte gesteld van de aanhouding maar maakt verder niets bekend over de identiteit van de verdachte. De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat er alleen contact mag zijn met de advocaat.

De spraakmakende zaak werd toentertijd ook opgepakt door Peter R de Vries. Later zorgde nicht Shulesca de la Croes ervoor dat de zaak bleef draaien. Zij zei niet op te geven totdat de dader achter slot en grendel zit.