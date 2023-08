Politie arresteert 26-jarige man voor mishandeling van twee maanden oude baby

De 26-jarige S.J.J.S. uit Curaçao heeft zich gisteren alsnog gemeld bij de politie nadat hij op de vlucht was geslagen. De man zou volgens haar partner hun twee maanden oude baby hebben mishandeld.

De politie trof de vrouw en de baby thuis aan. Het kind vertoonde een ‘blauwe plek’ op zijn rug. De vrouw verklaarde aan de politie dat haar partner na het incident zichzelf had opgesloten in een kamer. Toen de politie het huis betrad om de partner te arresteren, wist hij via een achterdeur te ontsnappen.

Later meldde de partner zichzelf bij het Politiebureau in Punda, waar hij werd gearresteerd op verdenking van mishandeling.