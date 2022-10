WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg is de Seven Day supermarket op de Rooseveltweg overvallen. Eén overvaller werd gearresteerd.

Drie nog onbekende mannen forceerden toegang tot de nog gesloten supermarkt en gingen ervandoor met een aanzienlijke hoeveelheid goederen.

De politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. Dat leidde in ieder geval tot één aanhouding.