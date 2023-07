Politie arresteert man en vrouw in verband met autodiefstal

WILLEMSTAD – Gisterochtend vroeg heeft het Arrestatieteam samen met het Speciale Joyriding-team een inval gedaan en twee arrestaties verricht in Kaya Lando in Koraalspecht.

Het officiële politierapport moet nog ontvangen worden, maar alles wijst erop dat het met deze inval een einde komt aan het toenemende aantal autodiefstallen en diefstallen van auto-onderdelen de afgelopen dagen.

De twee gearresteerde mensen zijn een 39-jarige vrouw en een 44-jarige man, beiden geboren op Curaçao. Het forensisch team heeft waardevolle spullen in beslag genomen.

Tijdens de zoektocht zijn verschillende bewijsstukken gevonden die van groot belang zijn voor het onderzoek, waaronder auto-onderdelen, kleding en schoenen die op camera zijn vastgelegd tijdens de diefstal.

Alles is in bewaring genomen en ook een Kia Rio, die in de tuin van het huis stond met een ‘Te koop’ bord erop, is in beslag genomen. Ook zijn er twee marihuanaplanten in beslag te nemen. Verdere arrestaties in deze zaak worden niet uitgesloten.