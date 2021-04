Politie arresteert man na achtervolging tijdens de avondklok

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren na de avondklok een man gearresteerd die een stopteken negeerde en ervan door ging. Dat gebeurde in Muizenberg.

Toen de man doorhad dat hij de politie niet kon afschudden, zette hij de auto aan de kant en wilde uitstappen. Dat mislukte en de auto gleed naar achteren en raakte een auto van de VKC. De man werd aangehouden en in de auto trof de politie een grote hoeveelheid marihuana. Die is samen met de auto in beslag genomen.

