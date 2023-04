Politie arresteert opnieuw Curaçaose NLS’er, nu in de Dominicaanse Republiek

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag heeft de politie van de Dominicaanse Republiek verdachte U.L.W. aangehouden. De arrestatie was op verzoek van het Openbaar Ministerie Curaçao in het kader van het grootschalig onderzoek Themis. Er is inmiddels om uitlevering gevraagd, meldt het OM in Willemstad.

U.L.W. wordt onder andere verdacht van het deelnemen aan de organisatie ‘No Limit Soldiers’, NLS. Dit is volgens Justitie een crimineel samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor meerdere liquidaties en moorden die binnen het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten hebben plaatsgevonden.

De organisatie wordt er ook van verdacht zich sinds jaren bezig te houden met de internationale handel in verdovende middelen.

Drie jaar

Het onderzoek Themis, dat al drie jaar bezig is, is deels al voorgelegd aan een rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao en er zijn inmiddels vier verdachten veroordeeld. Twee van deze verdachten zijn in hoger beroep gegaan. De behandeling van deze zaken bij het Hof werd vorige maand op Curaçao voortgezet.

Bij het Gerecht in Eerste Aanleg worden momenteel nog vier verdachten in het onderzoek vervolgd. Intussen is de verdachte C.S.H. die al twee jaar vastzat in het Verenigd Koninkrijk in het kader van uitlevering vorige maand uitgeleverd.