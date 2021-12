Politie arresteert twee broers om valse QR-code

1 Delen

WILLEMSTAD – De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van het vervalsen van hun QR-code. Ze liepen tegen de lamp bij een activiteit met veel mensen op het Waaigat.

De eerste man liet zijn code scannen, maar dat lukte niet. Een sedula had hij niet bij zich. Even later kwam zijn jongere broer met hetzelfde probleem. De gewaarschuwde politie arresteerde beide broers, die vastzitten in afwachting van verder onderzoek.



