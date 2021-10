Politie arresteert vier Venezolanen, een van hen met wapen

21 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie van Barber heeft gisteren een auto langs de kant gezet met vier Venezolanen, drie mannen en een vrouw. Alle vier zonder geldige verblijfspapieren.

De controle vond plaats in de buurt van Flip. Niet duidelijk is waarom de auto werden gestopt, maar tijdens de doorzoeking werd een wapen gevonden. Een van de Venezolanen, de 36 jarige M.R.C. werd vervolgens aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. De andere drie zijn ook opgesloten in afwachting van hun uitzetting.

