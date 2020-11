Politie arresteert vuurwerkdieven na tips

Foto – Èxtra

Willemstad – Er is opnieuw ingebroken in het Kruithuis in Brievengat. Voor de zoveelste keer, meldt ochtendkrant Èxtra. Maar dit keer zijn de daders gepakt dankzij waardevolle tips van burgers.

Die meldden dat in Jongbloed twee mannen houten kratten aan het overladen waren in een andere auto. De auto werd even later gezien op de Gosieweg en tevergeefs tot stoppen gedwongen.

De achtervolging die daarna begon, eindigde in de wijk Rancho, waar de auto met professioneel vuurwerk en al uit de bocht vloog. Twee mannen van 31 en 43 jaar oud werden gearresteerd.