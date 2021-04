Politie begrijpt app-groepen niet die waarschuwen voor roadblocks

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie is verbaasd over de verschillende app-groepen waarbij mensen elkaar waarschuwen voor de roadblocks vanwege covid.

Het optreden van de politie is bedoeld om een bijdrage te leveren om de verdere verspreiding van het virus te beperken. De politie begrijpt niet waarom mensen niet zelf verantwoordelijkheid nemen. Het waarschuwen van mensen die illegaal op straat zijn is niet strafbaar, maar in de strijd tegen corona onbegrijpelijk, aldus de politie.

