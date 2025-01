Politie en Justitie Politie bevestigt Molotov-cocktail, vermoedelijk opzet Maarten Schakel 02-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nieuwjaarsbrand in Soto, waarbij vijf mensen gewond raakten, is inderdaad veroorzaakt door een Molotov-cocktail. Dat heeft de politie bevestigd. Lokale media melden dat de gewonde jongen (11) per air ambulance voor behandeling naar Colombia is gebracht.

Op nieuwjaarsdag sprak premier Gilmar Pisas, die ter plaatse was om het huis te inspecteren, al over een Molotov-cocktail. Dat kon de politie toen nog niet bevestigen. Uit hun onderzoek is nu ook gebleken dat een Molotov-cocktail bij één van de kamers van het huis naar binnen is gegooid, waarna een explosie te horen was en de brand uitbrak.

Jongste slachtoffer (11)

Verschillende lokale media melden dat het jongste slachtoffer, een jongen van 11, per air ambulance is overgebracht naar Colombia voor medische behandeling. Volgens diezelfde media zou hij vechten voor zijn leven. Het Curaçao Medical Center kan die informatie niet bevestigen, omwille van privacy bescherming van haar patiënten.

Daders

In totaal raakten bij het incident vijf mensen gewond, waarvan er twee, onder wie de jongen, in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. De politie vermoedt dat de brandstichting gericht en opzettelijk was. Ze roept mensen met tips of de daders en toedracht op, om zich te melden.

Molotov cocktail

Molotov-cocktail is de verzamelnaam voor een zelf-gefabriceerde bom. Dat is meestal een glazen fles gevuld met brandbare vloeistof, zoals benzine of olie, die middels een lap of stuk stof in de hals wordt ontstoken en vervolgens ergens naartoe wordt gegooid.

