Politie Bonaire sluit uitgaansgelegenheid

KRALENDIJK – De politie van Bonaire heeft een uitgaansgelegenheid in het centrum van Kralendijk gesloten. De eigenaresse hield zich niet aan de maatregelen in verband met Covid.

Een artiest was op eerste kerstdag binnen aan het optreden, terwijl de politie eerder al had gewaarschuwd dat dat niet mocht. Later op de avond bleek dat er gezongen en gedanst werd waarbij de afstandsnorm van 1,5 meter niet werd gehanteerd. Er waren ook nog eens ruim 200 gasten in plaats van maximaal 100 die daar mochten zijn. De tent werd per direct gesloten en de eigenaresse kreeg een proces-verbaal.

