Politie controleert nieuwe coronaregels in het verkeer

107 Gedeeld

De politie is vandaag begonnen met uitgebreide controles van het verkeer. Daarbij wordt gekeken of je daadwerkelijk de weg op mag onder de nieuwe corona-regels.

Dat leidde soms tot chaotische taferelen, waarbij politieauto’s in het midden van de weg reden om verkeer aan beide kanten te stoppen. Op de weg naar Bandábou ontstonden zelfs files. Het is nog niet bekend hoeveel automobilisten op de bon zijn geslingerd.

Burgers zonder vitaal beroep mogen overdag alleen maar op straat zijn om noodzakelijke boodschappen te doen bij de supermarkt of apotheek. Ook de bouwmarkt was in eerste instantie toegestaan, maar sinds vanmiddag is ook dat niet meer mogelijk.