Politie-corruptie op Curaçao: ‘Straks ben ik dood. Het is een gevaarlijke kwestie.’

Foto: Èxtra

In een onderzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao blijkt van vergaande corruptie onder agenten in belangrijke functies bij het Korps Politie Curaçao. Eén van de verdachten in het onderzoek naar de roof van een grote voorraad cocaïne uit een politiebureau is een ex-agent van politie. Hij zit nu in Nederland vast en vreest voor zijn leven als hij naar Curaçao wordt gebracht. Eén en ander blijkt uit stukken die Crimesite.nl heeft ingezien.

De zaak draait om de Grote Cocaïneroof, zoals dat op Curaçao is gaan heten: een brutale inbraak in de kluis van de recherche, naast het politiebureau van Rio Canario. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2018 weet Crimesite, gebruikte een groep mannen een slijptol om een stalen deur van het bureau van de afdeling Narcotica te openen. Eenmaal binnen werkten ze de deuren van de kluis open met een hydraulische schaar. Dat apparaat was in 2014 gestolen bij de brandweer in Willemstad.

Kennis van binnen

Op Curaçao wordt gesproken over een vangst van 600 kilo cocaïne, maar de precieze omvang is volgens Crimesite ruim 530 kilo cocaïne mee. De buit bestond uit één partij van ruim 340 kilo, één van 148 kilo cocaïne, 12 kilo vloeibare cocaïne en kleinere hoeveelheden andere drugs.

Ochtendkrant Èxtra schreef inde zomer van 2019 al dat de Curaçaose politie weet wie de ‘600 kilo’ drugs uit het politiebureau bij Rio Canario heeft gestolen. Het zou gaan om een ex-politieman, die daarbij hulp heeft gehad van zijn voormalige collega’s. De Èxtra meldt ook dat de onderwereld met de drugs in de maag zit. De 600 kilo schijnt moeilijk te exporteren zijn, ‘waardoor die nu spotgoedkoop op de Curaçaose markt wordt gedumpt’.

Volgens Crimesite.nl rees er bij agenten die op het complex werkten het vermoeden dat bij de inbraak gebruik was gemaakt van kennis van binnen de politieorganisatie. De rovers gingen niet door een de hoofdingang naar binnen, maar maakten één van meerdere nooddeuren open, precies de deur die toegang gaf tot de kluisruimte.

Opdrachtgever

In maart 2020 geeft het Openbaar Ministerie op Curaçao opdracht om de zaak een review te geven. Ditmaal werkt het politiekorps samen met Nederlandse rechercheurs uit het zogeheten Recherche Samenwerkingsteam RST, dat op de Caribische eilanden bijspringt in grotere en complexe onderzoeken.

RST brengt verdachte over

Dan blijkt dat er vanaf 2018 niet alleen vermoedens over politie-corruptie waren. Er waren ook echt wel aanwijzingen volgens Crimesite.nl dat er politiepersoneel bij de roof betrokken was geweest.

Het onderzoeksteam stelde toen ook vast dat er weliswaar veel informatie is, maar dat weinig mensen voldoende vertrouwen hebben om deze informatie ook te delen met het team van KPC en RST. De eerder uitgeloofde beloning van 20.000 gulden werd daarna verhoogd naar 30.000 gulden. (15.000 euro)

In 2019 beschikte de Koninklijke Marechaussee op Curaçao bijvoorbeeld over een heimelijk in een auto opgenomen gesprek waarin een opdrachtgever bij name werd genoemd, aldus Crimesite.nl. Die was ontstemd omdat er cocaïne van hem in beslag was genomen, tegen de afspraken in. Reden om het door politievrienden zelf op te komen halen.

Er blijkt ook informatie over corruptie bij de inlichtingendiensten van de KPC en de Kustwacht te zijn binnengekomen, al in 2018 en 2019., schrijft Crimesite.

Stroomversnelling

Dan komt er in 2021 een stroomversnelling. Een verdachte in een andere zaak laat informatie vallen over twee corrupte politiemannen en spreekt in een getapt gesprek over ene “Mauries”. Dat blijkt Mariens Mariano (32) te zijn. De eerder genoemde opdrachtgever is inmiddels overleden. Hij was een oom van Mariano..

Over deze ex-politieman blijkt er ook al wat langer informatie van het Team Criminele Inlichtingen beschikbaar te zijn, sterker: hij werd in 2019 gearresteerd als verdachte, maar om onduidelijke redenen vrijgelaten.

Fuikbaai

Eén verhaal vinden de rechercheurs volgens Crimesite zeer interessant. Mariano zou betrokken zijn geweest bij het binnenhalen van een partij cocaïne door middel van het betalen van steekpenningen. Die betalingen waren aan mensen van de Kustwacht. Het ging om een partij van 340,66 kilo die op 15 september 2018 in Fuikbaai was onderschept en in beslag genomen. Dat is één van de partijen die is weggeroofd uit de politiekluis.

Het bureau waar de kluis werd opengebroken | Foto: Dick Drayer

Uit nader onderzoek blijkt dat de telefoon van Mariano. die nacht in september in de buurt van de beoogde plaats van aanlanding was. In totaal heeft de recherche in de zaak zeven verdachten gearresteerd. Mariens M. nam in 2019 ontslag en vestigde zich in Nederland. Hij is hier afgelopen januari aangehouden, aldus Crimesite.

Army

Belangrijk in het bewijs tegen de verdachten zijn verklaringen van vier bedreigde anonieme getuigen die in juni tot januari van vorig jaar door de rechter-commissaris in Willemstad zijn gehoord.

De recherche heeft dan sterke aanwijzingen dat de roof is gepleegd door mensen van een criminele organisatie op Curaçao, Army, genaamd. En tevens dat Mariano erbij betrokken was geweest. Hij had een probleem, volgens één van de getuigen.

Mariano zou een contact hebben bij de Kustwacht, op zee. Hij had met hem een deal. Hij had ze betaald. De drugs zouden dan 100% veilig aan komen. Maar deze dag had de Kustwacht de drugs betrapt. De eigenaar van de drugs heeft Mariano toen onder druk gezet, omdat er al voor betaald was, om de drugs uit de Garipituweg te halen.’

Maar in de verklaringen vallen ook namen van een serie mannen op vooraanstaande posities binnen het Curaçaose politiekorps, onder meer leden van het arrestatieteam, schrijft Crimesite. De commandant zou zelfs ‘diep’ in de drugshandel zitten. Het arrestatieteam wordt bij uitstek ingezet in operaties tegen de zware georganiseerde misdaad. Twee van de anonieme getuigen verklaarden over diepgaande corruptie bij de politie.

Foto: Dick Drayer

Kustwacht

Uit het dossier valt verder op te maken dat er kennelijk ook bij de Kustwacht corrupte contacten zitten, zegt Crimesite. De Kustwacht valt onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse ministerie van Defensie. De dienst werkt op zee en in de lucht samen met de Koninklijke Marine, en onder meer de Amerikaanse Defensie, om transporten van cocaïne in het Caraïbisch gebied te onderscheppen.

‘Zijn leven niet zeker’

Mariens Mariano zit nu in Nederland in overleveringsdetentie te wachten om naar Curaçao te worden gebracht. Zijn advocaat Ed Manders zegt tegen Crimesite dat zijn client door de recherche onder druk wordt gezet om te gaan vertellen over corruptie bij de politie op Curaçao.

Manders: ‘Hij heeft zich steeds op zijn zwijgrecht beroepen. Maar de rechercheurs zeggen tegen hem dat er mogelijk wel iets regelen zou zijn.’

De door de getuigen genoemde politiemedewerkers op Curaçao die corrupt zouden zijn, zijn geen verdachte in het onderzoek naar de roof van de cocaïne. Volgens Manders mag er mede daarom getwijfeld worden aan de objectiviteit van het politieonderzoek op Curaçao. Manders: ‘Mijn cliënt is op Curaçao zijn leven niet zeker door de verwevenheid van het politiekorps met de cocaïnemaffia.’

Manders heeft daarom aan het Openbaar Ministerie verzocht de zaak naar Nederland over te dragen en de Rijksrecherche te gelasten onderzoek naar de zaak te doen, aldus Crimesite.