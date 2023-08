Politie Curaçao arresteert man en confisqueert automatisch wapen en kogelvrij vest

WILLEMSTAD – Afgelopen maandag heeft de Afdeling Georganiseerde Misdaad een gerechtelijke inval gedaan bij een woning aan de Kaya Barbulete in Seru Mahuma. Aanleiding daarvoor is een strafrechtelijk onderzoek naar illegale wapens.

Tijdens deze gerechtelijke inval zijn een automatisch wapen, munitie en scherpe kogels en een kogelvrij vest in beslag genomen.

Op de locatie heeft de politie de verdachte R.I.L., een 33-jarige man geboren op Curaçao, gearresteerd op verdenking van overtreding van de vuurwapenwet. De verdachte is voorgeleid aan een assistent-officier van justitie en na ondervraging is zijn inhechtenisneming bevolen in afwachting van verder onderzoek.