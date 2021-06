Politie Curaçao arresteert man in zaak Amsterdamse vergismoord

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao heeft een 39-jarige man opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een vergismoord in Amsterdam in 2018.

Daar werd toen de onschuldige 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi doodgeschoten. De schutters zagen hem aan voor een crimineel die ze zochten. De arrestatie werd verricht in opdracht van Justitie in Nederland. De aangehouden man speelt ook een rol in andere onderzoeken naar liquidaties.

