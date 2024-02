Politie Curaçao arresteert verdachte na dodelijke schietpartij in Kaya Palomba

WILLEMSTAD – Op de kaya Palomba heeft vanmiddag een schietpartij plaatsgehad. Daarbij is één dode gevallen. De vermoedelijke schutter is aanghouden.

De kaya Palomba ligt achter Seguros Aska aan de Schottegatweg-Oost, vlakbij Biesheuvel. De zaak is momenteel in onderzoek, maar er is nog weinig informatie beschikbaar, zegt de Èxtra. De krant meldt dat er vermoedelijk een familieconflict aan vooraf is gegaan.

De autoriteiten hebben de straat volledig afgezet om toegang te krijgen tot de plaats delict. Het Team Forensische Opsporing (TFO) voert het onderzoek uit.

Politiewoordvoerder Maurits Rosalina bevestigde de moord, gepleegd met een vuurwapen.