Politie Curaçao arresteert vier mannen in grote inbraak- en diefstalzaak

WILLEMSTAD – Gisterochtend heeft het Curaçaose overvalteam, samen met het arrestatieteam van de korpsen van Curaçao, Aruba en Bonaire, ten minste zeven gerechtelijke invallen gedaan op Curaçao, onder meer in de wijken Buena Vista, Wishi en Marchena. Er zijn meerdere arrestaties verricht en diverse voorwerpen in beslag genomen.

In verband met verschillende inbraak- en diefstalzaken in diverse bedrijven die in maart 2023 hebben plaatsgevonden, heeft het team belast met het onderzoek naar diefstallen en inbraken vier extra arrestaties verricht. Gisterochtend heeft het arrestatieteam de 22-jarige R.C.S.O., geboren op Curaçao, en de 34-jarige J.F.E.M., geboren op Sint-Eustatius, gearresteerd op Saonaweg.

Vervolgens gingen ze naar Guanaweg, waar de derde arrestatie plaatsvond van de 41-jarige D.M.N., geboren op Curaçao. Tot slot ging het arrestatieteam naar Haitiweg en arresteerde de 26-jarige S.E.R., ook geboren op Curaçao.

Na deze arrestaties heeft het Overvalteam gerechtelijke invallen uitgevoerd op verschillende adressen. Eerst op twee adressen in Desiradaweg, Noord Roosendaal, daarna op de Carriacoaweg, Kaya Chillin en de Roraimaweg.

Tijdens de invallen werden belangrijke voorwerpen voor het onderzoek gevonden en in beslag genomen. De verdachten zijn voorgeleid aan een assistent-officier van justitie die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.