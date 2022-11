Politie Curaçao controleert 137 auto’s en geeft 97 bekeuringen

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren 97 bekeuringen uitgedeeld bij controles op de Kaya C. Winkel en de Schottegatweg-Zuid. Dertig van die boetes waren voor het rijden door rood licht.

In totaal werden 137 auto’s naar de kant gehaald. Naast de dertig roodlichtrijders werden er ook nog eens 67 bekeuringen gegeven voor het rijden zonder geldige documenten of rijden zonder gordel, telefoneren of ontbreken van een nummerbord op de auto.

Eén auto mocht niet meer verder rijden vanwege de technische staat waarin het voertuig verkeerde.