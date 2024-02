Politie Curaçao hanteert zero tolerance tijdens carnavalsoptochten

WILLEMSTAD – Gedurende de carnavalsperiode wordt er opnieuw streng opgetreden worden tegen het verstoren van de openbare orde. Tijdens alle carnavalsoptochten geldt een zerotolerancebeleid. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend.

Het motto van dit jaar luidt: Aktua robes, sintié un bes – overtreding van de wet leidt tot directe consequenties. Voor degenen die een dagvaarding krijgen, zijn zittingsdagen gepland op 20 mei 2024 en mogelijk 3 juni 2024. Wie voor de rechter verschijnt, riskeert een gevangenisstraf, hogere boete en een strafblad.

Zonder verdenking

Iedereen vanaf 12 jaar die zich in de buurt van de carnavalsroute bevindt, is verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Dit in overeenstemming met de wettelijke identificatieplicht. De politie zal intensief controleren.

Daarnaast heeft het OM, op basis van de Vuurwapenverordening, de politie gemachtigd tot preventief fouilleren. Dit houdt in dat er voor, tijdens en na de carnavalsoptochten zonder voorafgaande verdenking gefouilleerd kan worden op vuurwapens.

Verkeer

Speciale aandacht gaat uit naar het verkeer, vooral naar bestuurders en bijrijders van motorfietsen, scooters, quads en auto’s. Voor tweewielige voertuigen is het dragen van een goed zittende helm verplicht.

Ook riskant rijgedrag zoals ‘feveren’, ‘hoppen’ en ‘driften’ wordt niet getolereerd. In dergelijke gevallen wordt het voertuig in beslag genomen en de bestuurder aangehouden. Bestuurders dienen tevens een geldige keuringskaart, belastingkaart, verzekeringsbewijs en rijbewijs bij zich te hebben. Niet-naleving van deze regels resulteert in aanhouding en inbeslagname van het voertuig.

Bij het politiebureau kan een transactie worden aangeboden aan de overtreder. Bij directe betaling wordt een korting van vijftien procent gegeven. Na voldoening aan alle eisen kan het in beslag genomen voertuig vanaf 4 maart worden opgehaald.